Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pärast põhjalikku uuendust eelmise aasta jaanuaris taasavatud Väätsa rahvamaja fassaad hakkas lagunema igast küljest juba aasta tagasi ja olukord on olnud lahenduseta. Nüüd kuulutab Türi vallavalitsusus peagi välja hanke fassaadi kordategija leidmiseks, tööd peaksid algama kevadel. Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Raivo Raamat selgitas, et väljakuulutatav hange hõlmab kive imiteerivate plaatide eemaldamist ning hoone välisseinte puhastamist, krohvimist ja värvimist. «Enam me fassaadikive ei pane, krohvimise ja värvimise lahendus on kindlam ja pikaajalisem,» sõnas Raamat.

* Valminud on Paide Puuvilja tänava Pärnu–Rakvere maantee äärsete kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. Kui Paide linnavolikogu planeeringu märtsi istungil vastu võtab ja pärast avalikku väljapanekut kehtestab, on uuele Rimi kaupluse ehitusele roheline tuli antud. Rimi Eesti kinnisvarajuht Tarmo Loog sõnas, et pärast detailplaneeringu kehtestamist saab ettevõte asuda uut hoonet projekteerima ja seejärel ka ehitama. «Kui kõik läheb plaanipäraselt, juhtub see kõik paari aasta jooksul,» lisas ta.