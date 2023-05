Järvamaa vabatahtlikud päästekomandod said olmetingimuste parandamiseks vahendeid

Üks vabatahtlikest päästekomandodest, kes täiesti uue hoone saab, on Pala Tuletõrje Selts. Tänavu 14 tegutsemisaastat tähistanud vabatahtlikud on seni toimetanud ühes pisikeses garaažis, kuhu päästeauto vaevu sisse mahub ning olmeruumid on olematud. Uues hoones saab päästesõidukitele olema 3 garaaži, olmeruumid ning ka õppeklass huviringide korraldamiseks.

„Pala vabatahtlikud on tasa ja targu, kuid järjekindlalt oma uue maja asja ajanud ja nüüd saab see lõpuks teoks. Pala vabatahtlikud on piirkonnas olulised turvalisuse hoidjad, nende pealehakkamine ja järjekindlus on kiiduväärt!“ ütles Klaos.