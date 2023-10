Sulo Särkinen: oleme piisavalt suured, et suurelt unistada

Aastaring on täis. Sedakorda juba kuues. Kuus aastat tagasi sai Türi vald oluliselt suuremaks. Kahe naabriga, Käru ja Väätsa vallaga lepiti toona kokku, et edaspidi ollakse üks Türi vald. Kui enne oli vallas üle kolmekümne küla ja aleviku siis nüüd on neid üle viiekümne. Võtab hulk aega ja kilomeereid, et jõuda valla ühest servast teise, Sageverest Saueaugule või Röalt Raele. Oleme piisavalt suured, et suurelt unistada ja piisavalt väiksed, et need unistused koostöös ka ellu viia.