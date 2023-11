Algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas selgitas, et talvise vastuvõtul alustavad õe õppekava tudengid küll täiskoormusega päevaõppes, ent nende õppetöö toimub kõrgkoolis kohapeal esmaspäevast kolmapäevani ning kaks päeva nädalas on mõeldud iseseisvaks õppeks. “See võimaldab õpinguid paremini ühildada töö- ja pereeluga,” põhjendas ta sellist õppetöökorraldust ning julgustas kõiki taolisest õppevõimalusest huvitunuid just praegu kandideerima, sest 2024. aasta suvisel vastuvõtul alustavatele õe õppekava tudengitele toimub organiseeritud õppetöö viiel päeval nädalas.