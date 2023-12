Paides töötab Eesti staažikaim pangatöötaja

Tänaseks on tema tööülesanded kardinaalselt muutunud. Suur osa paberitööst on liikunud arvutisse, mistõttu on ka masinakirjutaja töö suuremal või vähemal määral unustusehõlma vajunud. Kunagi masinakirjutajana pangas tööle asunud naine on nüüd nõustaja. Kuigi üha rohkem inimesi kasutab pangateenuseid internetis või mobiiliäpis, on siiski omajagu neid, kes käivad pangakontoris kohapeal näiteks arveid maksmas.

Marina selgitab, et nõustaja töö juures paelub teda asjaolu, et iga päev on erinev. „Meil käivad kontoris väga erinevad inimesed. Nõustajana tuleb iga inimene ära kuulata, mis eeldab head ümberlülitumise oskust. Õnneks on enamik klientidest toredad, keda on meeldiv teenindada, kes kuulavad nõustajat ja on lugupidavad,“ räägib naine.

Väikese koha võlud

Marina on elanud ja töötanud Paides pea terve elu, mistõttu tunneb ta ka sealseid elanikke ja elanikud tunnevad teda. „Mõne inimesega on nii, et kui ta sisse astub, siis tead enam-vähem kohe, mida ta küsib või mis tehingut tuli tegema. Samas, kuna Paide läheduses palju teisi pangakontoreid pole, satub meie kontorisse aeg-ajalt ka ümberkaudsete valdade või maakondade elanikke,“ räägib Marina. Samas nendib ta, et aastate jooksul on füüsilist pangakontorit külastavate klientide osakaal jäänud vähemalt poole vähemaks.