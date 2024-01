Järvamaalt on kütitud 15 võsavillemit

Keskkonnaameti andmetel kinnitati esmaseks küttimismahuks 144 hunti ning teise osana veel 13 hunti. Maakondadest on kõige enim kütitud hunte Pärnumaal – 20. Järgneb Järvamaa, kus on kütitud 15 võsavillemit.

Teadlaste hinnangul on Eestis hundipesakondasid rohkem kui suurkiskjate ohjamiskava ette näeb. Sellest tulenevalt on huntide poolt tekitatud kahjud oluliselt suurenenud. Huntide küttimismahud määrab riik ja sellel hooajal on jahimeestel õigus ja sellega kaasnev kohustus küttida Eestis kokku 157 hunti.