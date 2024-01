Meelelahutusfenomen napsas mõjukaima tiitli

Eelmisel aastal Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi aasta inimeseks krooninud Time põhjendas tänavu Swiftile tiitli omistamist sellega, et USA laulja kerkis aastaga mitte ainult muusikaliselt oma karjääri seni kõrgeimasse tippu, vaid kindlustas ka positsiooni nüüdisaja juhtiva lugude jutustajana. Samal ajal vastas maailm sellele, naelutades pilgud artistile, kes köitis inimesi nii kontserdilaval kui ka kinoekraanidel. «Ma pole kunagi end tundnud uhkema ja õnnelikuma ega loominguliselt rahulolevama ja vabamana,» ütles Swift Time’ile. «Lõppkokkuvõttes võime selle ümber keerutada nii palju kui tahame või üritada asju ülemäära keeruliseks ajada, aga küsimus on ainult üks: «Kas te tunnete, et teie meel on lahutatud?».»

Ajaleht Postimees vahendab ajakirjas Time toodut, et Swift pole üksnes kultuuri- ja meelelahutusfenomen, vaid kõikjal, kuhu tema viimane kontserttuur on jõudnud, on see andnud hoogu ka kohalikule majanduselule. Näiteks kontserdireisi alguspunktis USA Arizona osariigis Glendale’is teenisid kohalikud ettevõtted selle aegu rohkem kui samuti tänavu seal olnud Ameerika jalgpalliliiga finaalmatši Super Bowli ajal. Kokku lennanud fännid kulutasid raha hotellides, restoranides ja poodides, jättes inimese kohta linna maha ligi 1300 USA dollarit. Nii-öelda Taylori efekti märkas isegi USA valitsus. «Kui Föderaalreserv mainib sind kui majanduskasvu põhjust, on see suur asi,» ütles Time’ile Duke’i ülikooli rahanduse professor Ed Tiryakian.