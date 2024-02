Majal on üks korrus, mis on hetkel jaotatud kolmeks ühetoaliseks korteriks (vastavalt 32,6 m2, 23m2, 15m2) ja üheks kolmetoaliseks korteriks (45,2). Veel on majal kinnine veranda ca 20m2.

Täielikku renoveerimist vajav maja on Paide linna muinsuskaitse alal ja renoveerimiseks on vaja muinsuskaitse eritingimusi. Vastavalt plaanidele on väljastatud muinsuskaitse eritingimused (säilitada on vaja kuus akent, hoone väliskuju ja veranda laiad põrandalauad ca 20m2).