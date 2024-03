Tõukerattaid vurab tänavu teedel rohkem kui mullu

Kuigi ilmad pole veel kevadiselt soojad, on lumi teedelt-tänavatelt suures osas kadunud ning see tähendab, et tõukerataste hooaeg on alanud. Tänavu läheb linnapilt tõukerataste poolest kirjumaks, sest lisaks Hoogi kollastele tõukeratastele jõuab tänavu Järvamaale oma ratastega veel teinegi ettevõte.