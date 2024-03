Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Seitse aastat tagasi juuli keskpaigas kuulsid paljud paidelased esimest korda sellist sõna nagu «ruumieksperiment». Veel rohkem oli neid inimesi, kes nägid esimest korda kodulinnas keskväljakut, kus ei võimutsenud autod. Järsku avastasid linlased, et neid ootab kesklinnas rannavolleplats, rõõmsavärviline välikontor, petangiväljak ja puhkealad. Kohale oli toodud lauatenniselauad ja rohkelt potitaimi. Eelmise aasta märtsis andsid aga ruumieksperimendi eestvedajad ja linnajuhid teada, et tänavu jääb linnasüda suvel samasuguseks nagu muudelgi aastaaegadel. Põhjendus oli lihtne: linnal pole selleks raha. Aasta hiljem tunnistasid kõik osalised, et ruumieksperiment pole enam isegi arutuse all olnud.

* Järgmisel kolmapäeval kell 5.07 algab kevad ja Türi saab 25. korda õiguse kanda kevadpealinna tiitlit. Aastate jooksul on kevade saabumise puhul korraldatud hulgaliselt põnevaid ettevõtmisi, osa neist on ka kadunud ja uued asemele tulnud. Sel aastal äratas kevadpealinna toimkond varjusurmast ürituse, mis aastaid tagasi oli omamoodi kevade saabumise tunnus. Nimelt tuleb üle mitme aasta Türi ujulas 24 tundi vältav ujumismaraton, kus esimene ujuja hüppab vette talve viimasel päeval ja viimane ujuja väljub basseinist siis, kui kell on ametlikult kevadesse tiksunud – see on 20. märtsil kell 5.07.