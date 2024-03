Selline tuleb Aravete lasteaed

„Saime toetust ja see on väga hea uudis! Kaks aastat on aega teha ja loodame, et takistusi ei tule,“ sõnas vallavanem Toomas Tammik.

Samas eelnevat kogemust arvestades ei ole ettevaatus kunagi liiast. „Eelmine kord näitas seda, et rõõmustada oli veel vara, kui toetus tuli.“

Probleemid Aravete lasteaiaga said alguse rohkem kui neli aastat tagasi. 2021. aasta juulis oli Järva vallavalitsusel põhjust rõõmustada, sest riigi tugiteenuste keskus kinnitas toetuse Aravete uue lasteaiahoone ehituseks. Vallajuhid andsid toona teada, et uus lasteaed läheb maksma 2 440 329,49 eurot. Riigi tugiteenuste keskus toetab projekti 1 098 000 euroga, mis tähendab seda, et valla omaosalus on 1 342 329,49 eurot.

2022. aastal Aravete lasteaia vana hoone lammutati ja lapsed läksid Aravete kooli asenduspinnale.

Kõik esialgsed plaanid lõi segamini ehitushindade järsk tõus. Möödunud aasta augustis tunnistas Järva vallavalitsus Aravete uue lasteaia ehituse hanke kavandatust oluliselt kõrgemate hinnapakkumiste tõttu ametlikult nurjunuks. Ehitus lükkub edasi ja riigi toetus tagastati.

Kui 2021. aastal oli riik valmis lasteaia ehitusele õla alla panema miljoni euroga, siis nüüd teeb ta seda 1,8 miljoni euroga. Muutunud on ka ehituse rahastuse osa: kui varem võis riigi osalus olla kuni 44,99 protsenti, siis nüüd tõusis see 58,2 protsendile.

Esimesed sammud on juba tehtud. „Lähiajal kuulutame hanke välja ja vaatame, mis hinnaks kujuneb,“ selgitab Tammik. Seejärel saab ehitustöödega peale hakata.

Ehituse valmimist oodatakse pikisilmi. Vallavanem Tammik on optimistlik ja loodab, et kõik sujub plaanipäraselt. „Kaks aastat on aega ja arvan, et saame hakkama.“