Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede oli tähtis päev, mil tähistati Paide päästekomando ehitustööde poole peale jõudmist ja hoone maksimaalse kõrguse saavutamist ehk äärelinna ehitustandril peeti sarikapidu. Paide uue komandohoone valmimise progressi on juba silmaga näha. Hoonele on peale saanud katus ja valatud põrandad, peagi on ees ka aknad. Samal ajal käivad hoones sees ventilatsiooni, jahutuse, elektri, vee ja kanalisatsiooni paigaldamisega seotud eritööd. Ehkki varajane talvekülma saabumine segas esialgseid tööplaane, püsib ehitus siiski graafikus.