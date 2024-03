Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Internetiportaalis petitsioon.ee on algatatud kaks allkirjade kogumist, mille keskmes on Türi valla üks pikaaegsetest haridusjuhtidest – Retla-Kabala kooli direktor Jaanus Roosileht. Kuigi loodud kahepäevase vahega, on petitsioonid iseloomult täiesti vastandlikud – kui üks laidab koolijuhi tööd ja taotleb tema väljavahetamist, siis teine on koolijuhti igati toetav.