Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* «Kui sa nüüd ja praegu, sellel hetkel ei oleks mu naine ja ma sult küsiksin, kas sa tuleksid mulle naiseks, siis mida sa vastaksid?» küsib noor mees Chris oma abikaasa Kristinilt. Need on kaks tegelast Paide teatri ja Theatrumi koostöölavastusest «Esimene kiri», mis saab lavaküpseks juba mõne päeva pärast. Armastusest kõnelev teatritükk sobib alanud kevadesse imehästi. «Esimene kiri» on noore dramaturgi Roos Lisette Parmase kaks aastat tagasi lavakunstikooli lõputööks kirjutatud näidend, millele ta on tänaseks kirjutanud ka kaks mõttelist järge. Näidend lahkab armastuse eri külgi, etappe ja tüüpe.

* Kirna mõisa tulbifestivalini on veel veidi üle kuu, kuid esimesed tulbid on juba nina mullast välja pistnud. Heitlik kevad pole lilledele kahju teinud, kuid kasvuhoo annavad neile sisse ikkagi püsivalt soojad ilmad. Varasemate aastate kogemus lubab loota, et emadepäeva paiku võiks mõisa lilleilu juba kaema minna.

* Kuigi kevad on ametlikult saabunud, ei väsi ilmataat üllatamast ja selle nädala alguseski kattus nii mõnegi järvalase suureks nördimuseks maapind lumikattega. Enim tekitas see pahameelt kinnistute omanikele, kes olid plaani võtnud kevadised riisumistööd. Õnneks lubavad ilmatargad nädalavahetuseks juba päris kevadist ilma ning see tähendab, et aiapidajad saavad rehadele, luudadele ja labidatele valu anda. Türi linna aiaomanikele tuleb tänavune kevad aga mõningate uute reeglitega.