Igal sulekihil on oma ülesanne

Linnud on ainsad olendid maamunal, kelle keha katavad suled. Enamikel neist on sulgi mitut tüüpi – kõige silmatorkavamad on osaliselt üksteise peal asetsevad kontuursulgede hulka kuuluvad kattesuled, mis teevad linnu kehapinna siledaks ja voolujooneliseks.