Koostöö pakub kaitseväelastele võimaluse vaba aega jalgpalliga sisustada ning tugevdada sidemeid ajateenistujate ja tippspordi vahel. Kõik meistriliiga klubid otsustasid, et nende kodumängudel on kaitseväelastele sissepääs tasuta.

EJL-i liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo rõõmustas, et Eesti kaitseväelaste seas valitseb suur huvi koduse jalgpalli vastu. Ta sõnas, et mõte võimaldada kaitseväelastel tasuta meistriliiga mänge kohapeal vaadata oli igati tervitatav. "Klubide üksmeelsus tagada Eesti kaitseväelastele tasuta sissepääs meistriliiga kodumängeks valmistab suurt rõõmu. Seeläbi saame kutsuda uusi inimesi nautima oma klubijalgpalli kõrgeimat taset, et nad saaksid olla osa sellest," rääkis Soo.