Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ajakeskus Wittenstein on pannud oksjonile oma Lembitu pargi muuseumimaja, milles tegutses aastakümneid Järvamaa muuseum. Ebatavaline asukoht – ühtpidi täiesti kesklinnas, teistpidi looduse keskel – võiks praeguse omaniku meelest olla eeldus, et hoone leiab kolme kuu jooksul uue peremehe.

* Paide linna rahvamajade viimine ühtse juhtimise alla on olnud linnavalitsuses arutusel juba mitu aastat, kuid siiani mõttest kaugemale jõutud ei ole. Eelmine linnavõim võttis selleks pidevalt hoogu, ent hoovõtuks see jäigi, sest liitmisest ei vaimustunud ei Paide muusika- ja teatrimaja ega rahvamajadki. Praegusel linnavalitsusel paistab olevat asjaga kiire ning ettepanek liita rahvamajad muusika- ja teatrimaja külge esitatakse linnavolikogule kinnitada juba tänasel istungil.

* Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas määras toetuse 14 omavalitsusele 18 maapiirkonnas tegutseva kuni kuueklassilise algkooli pidamiseks. Teiste seas sai toetusest osa Türi vald, et edendada haridust Käru ja Retla-Kabala koolis. Türi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Triin Pärna selgitas, et see on riigilt esimene rahatugi kohalikele omavalitsustele, et toetada väikekoole ja nende tegevuse jätkumist maapiirkondades.