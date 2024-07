Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa väidetavalt kõige kõrgemal asuv aed lokkab ja õitseb keset Paide kesklinna – porgandid ja tomatid, sekka ingverit ja kurkumit, rääkimata lilledest ja maasikatest. Kuna aed asub katusel, siis niisama möödakäijad seda ei märkagi, kui just suve lõpus mõni päevalill nii kõrgeks ei kasva, et alla tänavale ära paistab.

* Hiljuti Kalle Grünthali asemele Paide linna­volikokku pääsenud Tarmo Hints on kõige staažikam Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna poliitik Järvamaal. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel oli EKRE oma nimekirjaga väljas üksnes Paide linnas ja nimekirjaks on seda raske nimetadagi, sest EKRE lipu all kandideeris ainult Hints. Ta kogus valimistel 71 häält ja volikokku ei pääsenud. Viimastel valimistel EKRE lippu kõrgel hoidnud Kalle Grünthal ja Priit Põder kogusid toona hääli hoopis Sostiaal­demokraatlikule erakonnale ning Jaak Madison Isamaa ja Res Publica Liidule. Kuigi EKRE-st on viimasel ajal sajad inimesed lahkunud, siis Hints jääb erakonnale truuks ja usub, et ühel hetkel naasevad ka lahkujad.