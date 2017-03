Lastefond kutsub üleannetusele

Seoses sellega leiab üle Eesti aset 11. märtsil perepäev. Järvamaal toimub heategevuslik perepäev Paide Maksimarketis, kus esineb Stig Rästa ning kõigil soovijail on võimalik ka haigete laste toidu jaoks annetus teha. Kohal on näomaalijad, mõõtu saab võtta paberlennukite täpsuslennutamises, kaunistada seina värviliste käejälgedega ning soetada endale õnneloosipilet. Perega veedetud toreda päeva jäädvustavad üleannetu fotoseina taustal pildile fotograafid.

Ürituse algus on kell 12 ning see on kõigile osalejatele tasuta.

Abi vajavate laste lugusid on võimalik lugeda, ja ka annetada spetsiaalses internetikeskkonnas www.üleannetus.ee. Samas keskkonnas näeb, ka millistest piirkondadest on juba annetusi tehtud. (JT)