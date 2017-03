Swedbanki teeninduspunkt kaob Türilt

Panga teatel on Türi vallajuhtidega jõutud kokkuleppele, et alates 1. aprillist lõpetatakse nõustajateenuse pakkumine Türil. Küll aga on Swedbank valmis jätkama koostööd ja korraldama edaspidi infopäevi vastavalt huvile ja vajadusele.

Lähim Swedbanki esindus asub Paides, aadressil Pärnu tn 6.

Sularahatehinguid saab teha sularaha sisse- ja väljamakseautomaadis (sisse- ja väljamakseautomaat asub Türi Kaubamajas aadressil Tallinna mnt 4, lisaks asub väljamakseautomaat Grossi Toidukaubad kaupluses aadressil Viljandi mnt 13A)

Lisainfot panga teenuste kohta saab ööpäevaringselt nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.