Korvpalli esiliigas terendavad ees väljakukkumismängud

Nii kohtub Ambla SK võõrsil SK Torma Spordiga ja Paide Viking Window vastaseks on Betoonimeister/Tskk/Nord. Kui Ambla SK on nõrgemas vahegrupis hetkel 2 võidu ja 7 kaotusega viimasel ehk kuuendal kohal ja nende jaoks on mäng kõrgematele kohtadele selleks hooajaks läbi, siis Paide Viking Window meeskond hoiab tugevamas vahegrupis 4 võidu ja viie kaotusega neljandat kohta.

Vastavalt juhendile ootab neljanda koha meeskond play-offi veerandfinaalis ees viienda koha meeskond ehk Paide viikingeid EMÜ SK. Selle paari võitjat ootab poolfinaalis suure tõenäosusega ees aga tänavuse hooaaja favoriit Betoonimeister.