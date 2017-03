Kogukondlikuks turvalisuseks jagatakse toetust

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, usulised ühendused ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetatakse taotlusi, mis:

· edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

· suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

· aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Lisainfo!