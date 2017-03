Kuigi leegid levisid kiiresti, ei olnud lähedal metsa ega elumaju, mis oleks võinud ohus olla. Paide päästjad kustutasid põlengud mõne minutiga.

Kulu põletamine on keelatud. Sellistest tulekahjudest on alguse saanud raskete tagajärgedega põlenguid, milles on kaotatud suurel hulgal vara ning on kahjuks olnud ka vigastatuid ka hukkunuid.

Alanud on kuiv periood, kui suureneb oht kulupõlengutele. Esimesed kutsed on päästjatele juba ka tulnud, teiste hulgas on pidanud välja sõitma Järvamaa päästjad.

Viimasel ööpäeval tuli päästjatel üle Eesti 22 korral välja sõita metsa- ja maastikutulekahjudele, neist suuremad olid Tartus, Harju-, Lääne- ja Valgamaal.