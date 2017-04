Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Kired Koeru hooldekeskuses ei taha vaibuda. Töötajatele oli vastukarva sihtasutuse nõukogu otsus rahuldada keskuse kauaaegse juhi ja sihtasutuse juhatuse liikme Rünno Lassi tagasiastumisavaldus. Seetõttu kutsusid nad sotsiaalministeeriumi asekantsleri ja nõukogu uue esimehe Rait Kuuse ning maavanema Alo Aasma aru andma ja tekkinud küsimustele vastama. Kas töötajad ka oodatud vastused said, saab teada lugedes laupäevast Järva Teatajat.

*Avalöök 15. oktoobril tulevateks kohalike omavalitsuste valimisteks on Järvamaal antud: neljapäeval tutvustas end ja oma erakonda valijatele tulevase Järva valla vallavanema kandidaat sotsiaaldemokraat Kulno Klein. Paraku on maainimeste mõtted praegu rohkem kevadtööde juures ja sügisesed valimised tunduvad olevat nii kaugel, et Järva-Jaani päevakeskusesse oli Kleini kuulama tulnud vaid kuus inimest.

*Kümmekond aastat tagasi vanade autode pisikust nakatunud muuseumitöötaja Aile Kaasik lubas, et ei osta endale kunagi Ameerika autot. Lubaduseks see jäigi, sest juba sel suvel näeb teda meie teedel liikumas 1960. aastast pärit pilkupüüdva Plymouth Furyga. Kuidas sai naisest uunikumauto omanik ja milline töö on üks vana auto üles ehitada, räägib ta lähemalt Järva Teataja veergudel.

*Ajal, mil noored ja armunud polnud veel midagi kuulnud e-riigist ega sotsiaalmeediast, rääkimata nutitelefonidest või tahvelarvutitest, oli komme oma tunded paberile kirja panna. Paide avatud noortekeskus algatabki EV100 puhuks vanade, aga ka uute armastuskirjade kogumise. Kuidas ettevõtmises kaasa lüüa ja Eestile juubeliks südamlik kingitus teha, uuri juba lähemalt ajalehest.

*Muusikakooli teisel korrusel polsterdatud topeltuste taga teeb aega parajaks löökpillieriala õpetaja Ken Koemets. Äsja tänavale kostnud karm ja äkiline trummisoolo reedab, et ta pole pelgalt akadeemiline sirgeselgne pedagoog, vaid tõsine rokimees. Muusikaringkondades tuntaksegi Keni eelkõige kütterokibändi Nevesis trummarina. Kas Ken on tõsine või hoopis habemesse muhelev muusikamees, saab teada laupäevasest isikuloost.

*Samuti selgub Järva Teatajast, et Türil elavad ettevõtlikud noored naised, kellest üks asutas igavusest veebipoe ning teine hakkas tegema imemaitsvaid sušisid.