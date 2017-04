Türil näeb Dmitri Kotjuhi parimaid pressifotosid

Dmitri Kotjuh on Võrus sündinud Eesti fotograaf. Ta alustas pildistamist juhuslikult, kui hakkas 15aastaselt käima kohalikus fotoringis. Aktiivsemalt asus ta fotograafiaga tegelema tudengina Tartu Ülikooli päevil.

"Sellele näitusele valisin paremiku fotodest, mis tehtud aastatel 2013-2015. Väljapanek on omamoodi jätk minu eelmisele pressifotode näitusele "Argipäeva hetked", kus eksponeerisin mustvalgeid töid. Sedakorda on fotod värvilised, kandes koondpealkirja "Kirjud hetked" ning kajastavad erakordseid hetki alates USA presidendist Barack Obamast kuni Kiievis Maidanil toimununi välja, enamik pilte on aga tehtud Järvamaal," kirjeldas Kotjuh oma näitust.

Dmitri Kotjuh on pälvinud mitu tunnustust, neist olulisim on "Aasta pressifoto 2014" tiitel. Lisaks on ta "Aasta spordifoto 2014" ja "Maakonnalehtede uudisfoto 2009" laureaat.

Avamisel on fotograafiahuvilistel hea võimalus fotograafiga kohtuda ja uurida, kuidas üks või teine foto on sündinud ning küsida heade fotode tegemiseks näpunäiteid.

Näitus jääb avatuks 22. maini.