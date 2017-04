Koduteel poiste vahel tekkinud kähmlus lõppes politseis

Paide ühisgümnaasiumi direktori Kersti Laastau kinnitusel tehti kakluses osalenud poiste seltskond kindlaks kohe täna hommikul ning anti küsitlemiseks üle politseile.

Poiste ütluste põhjal selgus, et lööjaks oli teise kooliastme poiss, kuid seda vaatasid kõrvalt veel mitu algklasside last. "Poisil, kelle hoobist kannatanu pihta sai, on küll koolis probleeme olnud, eilegi lahkus ta tundidest enne koolipäeva lõppu, kuid ta pole kunagi kedagi füüsiliselt rünnanud," rõhutas Laastau.

Laastaule teadaolevatel andmetel oli löögiks kasutatud toigas esialgu hoopis esimese klassi poisi käes ning konflikt saigi alguse toikaga vehkimisest. Mis täpselt toimus, jätab Laastau siiski politsei uurida.

Ta täpsustas, et sündmus ei toimunud kooli territooriumil, vaid koolist ligi poole kilomeetri kaugusel asuva bussijaama lähistel, kui lapsed olid koduteel.

Laastau nimetas juhtunut kahetsusväärseks. "Me keegi ei tea, millega tegelevad lapsed siis, kui täiskasvanud ei näe," sõnas ta. Praeguseks on ta kõigi osalistega kohtunud ja juhtunut arutanud.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et kakluses viga saanud poisi lähedased pöördusid sündmuse toimumise järel politsei poole ja tegid juhtunu kohta avalduse.

Koostöös kooli juhtkonnaga selgitas politsei välja, et vene õppeosakonnas õppivale esimese klassi poisile tegid liiga viis 8 - 12aastast last. «Kaklus tekkis hetkeolukorrast ajendatuna ning ei olnud põhjustatud rahvustevahelisest vaenust,» kinnitas ta.

Gonjak ütles, et kuna kakluses osalenud poisid on nii noored, ei alustanud politsei juhtunu osas menetlust. «Küll aga tegeleb nii kakluses osalenud poiste, kui ka kannatanu ning nende peredega edasi noorsoopolitsei,» selgitas ta.

Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kadri Toom ütles, et juhtumi materjalid saadetakse edasi alaealiste komisjoni ja sealt tuleb ka otsus, mis karistuse nooremale koolivennale liiga teinud poisid saavad.

Toom lisas, et ehkki esialgsed ütlused on kõigilt osapooltelt võetud, kutsub ta kakluses osalenud lapsed, nende pered, kooli juhtkonna ja sotsiaalpedagoogi ühisesse vestlusringi arutlema teemal, kuidas selliseid juhtumeid edaspidi vältida. «Nii lapsed, kui nende vanemad peavad mõistma, et sellistel sündmustel on tõsised tagajärjed ja targem on pahandustest hoiduda,» sõnas ta.