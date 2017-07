Türil saab kandideerida uue muusikali osatäitjaks

Suurmuusikali "Libahunt" on August Kitzbergi näidendi põhjal muusikaliks teinud Tiit Kikas ja Jaagup Kreem. Muusikali maailmaesietendus oli 26. märtsil 2011. aastal NUKU teatris.

Muusikaliteater kutsub casting'ule noori alates 15. eluaastast ja igas vanuses täiskasvanuid, kellel on varasem kogemus laulmise, tantsimise või näitlemisega. Seekord otsime eelkõige näitlejaid ja tantsijaid. Oodatud on ka kõik need, kes soovivad end proovile panna.

Muusikali "Libahunt" proovid toimuvad 7.–11. augustil ning etendused 12.–14. augustil ja 21.–26. augustil.

Casting'ud toimuvad:

18.juulil Türil (Türi Kultuurikeskuses, Hariduse 1). Algus kell 12.00

18.juulil Tartus (Fa-diees stuudio, Pepleri 27). Algus kell 18.00

23.juulil Tallinnas (Salme Kultuurikeskuses, Salme 12). Algus kell 14.00

Lavastuslikule meeskonnale palume ette valmistada:

1. Laul mis näitab su vokaalvõimekust.

2. Luuletus või proosatekst mis näitab su diktsiooni ja väljendusoskust.

Kõigile õpetatakse kohapeal selgeks lühike tants mis tuleb hiljem grupiga ette tantsida.

Palume kõigile kaasa võtta hea tuju, mugavad trenniriided ja pudel vett ning veidi näksimist, sest päev võib tulla pikk. Catingul osalemise tasu on 2€ (Sisaldab 1h tantsutrenni ja muusikaliteatri komisjoni kohaletulekut).

Vajalik eelregistreerimine muusikaliteatri meiliaadressil: noortemuusikaliteater@gmail.com

Täpsem info siin.