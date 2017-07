Skautlus aitab hoida noorte sidet loodusega

Tänane päev skautide rahvusvahelises suurlaagris Järvamaal Tagametsas annab noortele võimaluse saada teada, kuidas näiteks looduses olevate samblike abil hinnata meie keskkonna puhtust, mida toovad meie ühiskonnale kaasa kliimamuutused, kuidas ehitada savist ja muudest looduslikest materjalidest maju, kuidas erinevate meetoditega puhastada vett, hinnata veekvaliteeti ning millest saab metsas süüa-juua teha. Tänase päevaga õpivad noored märkama loodust ning muutuseid enda ümber ning andma oma panus end ümbritseva keskkonna heaollu ja õppida looduses hakkama saamist.

Suurlaagri loodusepäeva aitavad teoks teha Tartu Loodusemaja, RMK ja Keskkonnaamet.

Suurlaagri näol on tegu iga 4 aasta tagant Eestis toimuva suurima rahvusvahelise skaudiüritusega, kuhu tulevad kokku nii Eesti, välis-Eesti kui välismaa skaudid. Seekord on lisaks Eesti skautidele osalemas ka skaute Iisraelist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Valgevenest, Tšehhist, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest, kokku 500 laagrilist. Laagris osaleb ka Eesti gaidide esindusüksus. Seekordse laagri nimeks on "Seiklusratas", rõhutades skaudiprogrammi lahutamatut osa - noore enda huvidest ja valikutest lähtuvat seikluslikku õppimist. Laagri raames on avatud kokku üle 100 erineva tegevuse ning suurlaagri korraldamisega on kokku seotud sadakond vabatahtlikku.“ lisas seekordse suurlaagri juht Valdik Kask. Suurlaagri suurimad toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Ameerika Fond.

Suurlaagri lõpetamine on homme, laupäeval 15. juulil , kell 10.

Eesti Skautide Ühing on osa enam kui 40 miljonit skauti üle kogu maailma liitvast noorteliikumisest, mille eesmärgiks on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks.