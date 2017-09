Vilistlaskoori mahub veel lauljaid

Koori on muusikaõpetajate Anne Rikbergi ja Piret Järvise sõnul oodatud kõik laulvad vilistlased. Et korraldajad teaks arvestada nootide paljundamisega, tuli laulukooris kaasa lüüa soovijatel enda osalemissoovist teada anda hiljemalt 16. septembriks.

«Hetkel on tõesti registreerimise aeg möödas, aga ega keegi tagasi aja, kui ka pühapäeval lihtsalt kohale tullakse. See vaid tore, kui on huvi ja tahtmist,» kinnitas üks kokkutuleku organiseerijatest, Marika Kuusik.

Esitatava repertuaari hulgas on näiteks Paradoksi lugu "Ära möödu must lähedalt", Fixi "Tsirkus", Apelsini "Aeg ei peatu" jne.