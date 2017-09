Noore uurija stipendiumikonkurss on avatud 16. oktoobrini

Kandideerida saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Stipendium pakub noorele uurijale ja juhendajale nii korralduslikku kui rahalist tuge: aitab õpilasel leida teadlasest juhendaja ning toetab uurimistööks vajalike juhendamis- ja muude kulude katmisel. Konkurss toimub kord aastas.

Noorte uurijate väljavalimisel peame oluliseks, et õpilased oleksid Eesti eri paigust ja plaanitavate uurimistööde teemad kataksid erinevaid valdkondi. Eriti julgustame osalema suurtest keskustest väljaspool elavaid õpilasi.

Noore uurija stipendiumi konkurss toimub juba kaheksandata aastat ja selle aja jooksul on õpilased uurinud palju põneva, alates näiteks luulekogudest ja lõpetades õhu ammoniaagi- ja vere glükoosisisaldusega. Uurimistöid on edukalt kaitstud oma koolis ja need on pälvinud auhindu riiklikel konkurssidel.

Konkursi veebileht

Noorte uurijate kogemustest uurimistööde tegemisel saab lähemalt lugeda portaalist miks.ee.

Noore uurija stipendiumit rahastab Euroopa Regionaalfondi tegevus TeaMe +.