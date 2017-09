Järgmisel nädalal järjekordseks meistriliigahooajaks valmistuva Järvamaa võrkpalliklubi kapten Virko Vantsi tunnistas, et eesmärke seada on keeruline. Kui midagi siis välja tuua, avaldas, et ta sooviks Balti liigas mängida kaheksa parema meeskonna hulgas.