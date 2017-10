Omniva värbab pakihooajaks rohkem kui 100 abilist

„Oleme septembri ja oktoobri jooksul juba juba mitmel korral isegi eelmise aasta jõulumahud ületanud,“ ütles Omniva personali- ja tugiteenuste juht Kadi Tamkõrv. „Loomulikult on pakimahtude kasv meie jaoks väga tervitatav. Selleks aga, et tarneajad suurte mahtude tõttu ei kannataks, otsimegi endale juurde kokku rohkem kui sadat hooajatöötajat.“

Omniva on lisatööjõudu otsimas peamiselt Tallinnas. Samuti teeb ettevõte koostööd GoWorkaBiti ja teiste tööjõuvahendusagentuuridega, leidmaks kiiresti abikäsi varakult saabunud suurtemate pakimahtude käsitlemiseks. “GoWorkaBiti kaudu käib Omnivas iga päev umbes 20 inimest erinevaid tööampse tegemas. Kuna oleme valmis abitööjõudu värbama ka osalise töökoormusega, siis on kindlasti ka õppuritel võimalik kooli kõrvalt lisaraha teenida,“ lisas Tamkõrv.

Omniva on järjepidevalt suurendanud populaarsemate pakiautomaatide mahutavust ja laiendanud kogu võrgustikku ning aasta lõppu oli plaanitud ka tänavune võrgustiku laienemine. Kuna aga e-kaubanduse hoogustumine kasvatas pakimahtu juba septembri alguses, on pakiautomaadid juba praegu ületäituvusega.

“Seetõttu ongi tööle oodatud eeskätt kulleri abilised, kes klientidele pakke väljastavad,” selgitas Tamkõrv. “Abikullerina töötamine ei eelda juhilubade olemasolu. Küll aga on load vajalikud autojuht-kirjakandja ametikohal, kuhu samuti lisatööjõudu värbame.”

Tamkõrva sõnul vajab täiendavat tööjõudu ka logistikakeskus, kus saadetisi sorteeritakse. “Abitööjõudu värvates oleme paindlikud arvestades töötaja ootustega töögraafikule või osalisele tööajale,” selgitas Tamkõrv. Kõik uued töötajad saavad kohapeal väljaõppe ning vajalikud töövahendid. “Töötaja palk sõltub tema panusest ja töömahust ning on tänasel tööturul konkurentsivõimeline. Peale jõuluperioodi lõppu oleme tublidele hooajatöötajatele valmis pakkuma ka põhikohaga tööd,” lisas Tamkõrv.

Ühtlasi palub Omniva kõikidel klientidel oma pakid võimalusel kiiresti välja võtta, et ka teiste pakid automaatidesse mahuksid. Kiiremate pakiväljastajate vahel loositakse isegi auhindu. Pakiautomaadivõrgustikku on Omnival plaan laiendada võimalikult kiiresti ja võimalikult palju, kuid hetkel on ettevõte ootamas veel tarnete järel.

Tavaliselt hakkavad pakimahud kasvutrendi näitama oktoobri keskel ning jätkavad seejärel kasvamist kuni jõuludeni. Mahtude tipphetk saabub tavapäraselt kahel jõulueelsel nädalal, mil Omniva vahendab mitmeidkümneid tuhandeid pakke ja umbes sada tuhat kirja päevas.