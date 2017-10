Naiste Motivatsioonikohvik sai aasta õpiteo tiitli

Aasta õpitegu on Naiste Motivatsioonikohvik Järvamaalt. Motivatsioonikohvikusse kogunenud naised on just kohvikus peetud harivatelt loengutelt saanud tõuke end arendada ja mitmed neist on alustanud ka ettevõtjana.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaatori Monica Marfeldti sõnul on iga inimese elulugu ka õppimise lugu: „Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.“

Täiskasvanud õppija nädalal on fookuses õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul. Üle Eesti toimub nädala vältel arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Täiskasvanud õppija nädal kestab 19.-26. oktoobrini.