PILTUUDIS: eksmaavanem Alo Aasma sai ministrilt kiita

„Esimesed iseseisvuse taastamise järgsed maavanemad astusid ametisse juba 1989. aastal. Nüüdseks on otsustatud, et uuest aastast alustame uue halduskorraldusega Eestis, kus maavalitsusi asendavad tugevamad ja suuremad kohalikud omavalitsused. Täname kõiki maavanemaid nende hea ja olulise töö eest. Eesti ei unusta seda ka nüüd, kui aeg on edasi liikuda haldusreformitud omavalitsustega,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Pärast kohtumist riigihalduse ministriga kohtusid maavanemad Stenbocki majas peaministriga.