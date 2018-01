Valgehobusemäel jäigi talvehooaeg välja kuulutamata

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et ametlikult jäi talvehooaeg küll avamata, kuid nad on siiski olnud kõikidel päevadel lahti, sest inimesed soovisid suusatada, kelgutada ja matkata värskes õhus. „Kokkuvõttes võib öelda, et spordisõpru siiski liikus pühade ajal päris usinalt, sealhulgas Ambla ja RR suusaklubid, kes kasutasid võimalust suusatrenni teha,“ märkis ta. „Pühad olid ju pikad ja inimesed ei soovinud niisama kodus istuda.“

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusest kirjutas Järva Teataja viimati ka detsembri alguses. Olud olid toona (korraks) märksa talvisemad kui praegu. Loe intervjuud.

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik, talve alguses, eriti siis, kui olud on endiselt sügisesed, olevat inimeste nälg talispordi järele eriti suur. Kas nii on ka tänavu?

Ikka. Inimeste nälg talvespordi järele on päris suur. Huvitutakse, helistatakse...

Olete keskuse 2017/18 kavasse kirja pannud, et talvehooaja avamine on millalgi detsembris, kui suusaradu katab nõutaval määral kunst- või looduslik lumi. Sel nädalavahetusel te end juba ära ei avanud?

Ei, talvehooaeg tuleb ikka siis, kui oleme saanud ka kunstlund toota.

Mida ilmaprognoosid ütlevad?

Prognoosid näitavad, et saame detsembris ikka lumekahurid tööle panna. Külmemaks peaks minema juba selle nädala teises pooles. Muidugi, eks ennustused ole ka muutlikud, aga kui meist põhja pool juba on korralik lumi ja külm, siis küllap see jõuab millalgi ka allapoole.

Kunstlumetootmist saame alustada vähemalt viie miinuskraadiga. Alla selle on elektrikulu liiga suur ja tootmine pole efektiivne. Ka pole liiga sooja ilmaga toodetud kunstlumi väga hea kvaliteediga.

Piisava koguse, 6000-7000 kandi kunstlume tootmiseks läheb aega oma 12 päeva. Mehed ja masinad oleksid siis tööl vahetuste kaupa ööpäev läbi. Lumekahureid on nüüd kolm, üks toodaks lund suusaradadele, üks tuubirajale ja üks mäenõlvale.

Millised on talvekava erilisemad üritused?

21. jaanuaril on rahvusvaheline lumepäev, tänavu püüame teha selle tavapäraselt põnevama. Lisaks koolitustele tuleb sel päeval lumelauakrossirajal huvilistele ajasõit.

Uue üritusena on vabariigi aastapäeval (24. veebruar) kavas Eesti 100 aasta juubelile pühendatud Valgehobusemäe teatemaraton. Maratoni pikkus on 45 kilomeetrit. Iga vahetus, neid on kolm, sõidab 15 kilomeetrit.

Spordiürituste kõrval pakume sel hooajal puhkepäevadel keskuse kohvikus kultuuriprogrammi. Ma räägin siinkohal lõõtspillimuusikast. Ka sel laupäeval musitseeris üks grupp, kuhu kuulus muusikuid viiest riigist.

Lumelauakross ongi siis kogu hooaega läbiv teema?

Nii on. Keskuse rajal on sel hooajal esimest korda ka lumelauakrossi Eesti meistrivõistlused. Need on nädal pärast Valgehobusemäe talvefestivali 17. märtsil.

Lumelauavõistluse «Valgehobusemäe rodeo» lõime talvefestivalist (tähtsündmus 18. Albu suusasõit Jaak Mae karikatele, on ka Eesti freestyle`i noortesarja etapp) samuti lahku 18. märtsile. Antud nädalavahetusel oli suusaliidu soov teha Eesti meistrivõistlusi.

Viimase lume sprindi jätsime kavast praegu välja ehk sündmusi on jaanuarist märtsi lõpuni. Detsembrisse suuri üritusi panna ei julge.

Vahepealsel ajal on saanud valmis keskuse teise järgu tööd, nagu laiem mäenõlv, uus tõstuk, valgustus, nn Eiffeli torn. Kas see võiks tähendada, et suudate populaarsematel talvepäevadel teenindada ka rohkem inimesi?

Kui sel aastal on vähegi talvetingimusi, siis, jah, loodame võõrustada rohkem inimesi kui siiani. Võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks on ju palju rohkem. Meile on oluline kogu talv koos kõigi plaanitud üritustega. Loodan, et saame kõik kavandatud tegevused ikka ellu viia.