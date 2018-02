Väike linn võib teha suuri asju

Et Paidel on see riigi tasandil õnnestunud, on ootuspärane liikuda edasi, arendada rahvusvahelist koostööd. Paide lugu on korraga ainulaadne ja universaalne, sest see jutustab niinimetatud teisest Eestist, see tähendab väikelinnamiljööst ja hubasusest, rahulikust elutempost ja looduslähedusest, traditsioonidest ja leidlikkusest.