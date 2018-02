Häirekeskuse võimekus abivajajate täpsel positsioneerimisel paraneb

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ja siseminister Andres Anvelt võtsid täna pressikonverentsil kokku Häirekeskuse möödunud aasta töötulemused ja tutvustasid keskuse edasisi arengusuundasid. Hädasolijate täpsem positsioneerimise süsteem (AML), mis Eestis esimeste seas rakendati, laieneb kevadest ka iPhone’i kasutajatele. Siiani oli see võimekus tagatud Androidi operatsioonisüsteemil töötavates telefonides. Kevadine Apple’i operatsioonisüsteemi uuendus annab selle võimekuse ka iPhone’i kasutajatele, keda on Eestis hinnanguliselt 30% kõigist nutitelefonide kasutajatest.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on abivajaja positsioneerimine hädaolukorras kriitilise tähtsusega, kuid olulised on kõik lahendused, mis kiirendavad abi jõudmist abivajajani. “Positsioneerimine on kindlasti üks selline lahendus, aga ootan ka arendusi, mis võimaldavad abi kutsuda erinevaid kanaleid kasutades, miks mitte näiteks sotsiaalmeedias. Mida lihtsam on abi kutsuda, seda paremad eeldused oleme loonud, et abi jõuaks hädasolijani veel kiiremini,” ütles Anvelt.

AML-süsteem kasutab nutitelefoni GPSi, wifi või mobiilsidemasti asukohaandmeid ning tekstisõnumi edastamist. Kui inimene helistab hädaabinumbrile 112, käivitab nutitelefon asukohateenused ja edastab helistaja asukohaandmed automaatselt tekstisõnumiga Häirekeskusele. Helistaja asukoht kuvatakse hädaabikõnega samaaegselt päästekorraldaja kaardil. Süsteem on nutitelefonis olemas ning inimene ei pea seda ise alla laadima.

Koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) on Häirekeskuses valminud võimekus vastu võtta automaatseid hädaabikõnesid ehk eCall kõnesid. Alates 31. märtsist 2018 varustatakse Euroopa Liidu liikmesriikides müüdavad sõidukite uued mudelid eCall süsteemiga ja riikidel tuli teha ettevalmistused nende kõnede vastuvõtmiseks. Eestis on see võimekus nüüd olemas.

Peadirektor Kätlin Alvela sõnul võiks eCall kõne rakendumine aidata peamiselt olukordades, kus teade liiklusõnnetusest Häirekeskusesse ei jõua. „Juhul, kui õnnetusse sattunud sõidukis enam keegi ise abi kutsuda ei saa, tuleb täna loota, et õnnetus toimub kohas, kus on möödujaid, kes saavad kiirelt abi kutsuda. Tulevikus ei sõltu abi jõudmise kiirus enam ainult sellest, kas õnnetusel on pealtnägijaid, vaid see info jõuab Häirekeskusesse automaatselt. See annab lootust, et liiklusõnnetuses kannatada saanud inimesteni jõuab abi varem ja suudame sellega päästa rohkemate inimeste elusid“.

eCall on automaatne hädaabi teavitussüsteem, mis rakendub, kui sõiduk on sattunud avariisse ja teeb automaatselt kõne Häirekeskusele koos abivajaja asukoha ja muu vajaliku infoga. eCall seadme lisamine autovarustusse ei ole tarbija kohustus ja kindlasti tuleks eelistada vaid konkreetse sõiduki tootja poolt paigaldatud eCall süsteeme.