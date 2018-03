Eesootavad teetööd: Paide saab veel ühe ringristmiku juurde

"Seoses Mündi tänava rekonstrueerimisprojekti koostamisega Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmesse oli meil võimalus raha taotleda ka ministeeriumilt ettevõtlusega seotud teede remondiks. Rõõm on öelda, et saame toetust maksimumsumma eest," lausus abilinnapea Siret Pihelgas. "Samuti on see raha suureks abiks kogu Mündi tänava rekonstrueerimisel."