KIK kutsub tootmisettevõtteid analüüsima oma ressursikasutust

Korraliku ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on investeeringute kava, mille alusel on ettevõttel võimalik teadmispõhiselt planeerida enda ressursitõhusamaks muutmist. Peagi uuesti avanevas taotlusvoorus on võimalik plaani elluviimiseks taotleda riigipoolset tuge ning detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringuteks toetuse taotlemisel.

„Uue vooru puhul on suur muutus see, et kui esimeses voorus oli programm avatud ainult viiele mäe- ja töötleva tööstuse sektorile, siis peagi avaneb see kogu töötlevale tööstusele,“ selgitab KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Lisaks on plaan avada eraldi taotlusvoor ka väiksematele projektidele, et suurendada programmi positiivset mõju just väiksemate ettevõtete hulgas.