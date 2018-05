Traditsiooniliselt on välkturniir see võistlus, mis lõpetas korvpallurite jaoks sisehooaja. Selle toimumise ajaks on paremusjärjestus selgeks saanud nii esliigas (Paide Viking Window jäi neljandaks) kui Järvamaa korvpalli-meistrivõistlustel (viikingid võitsid).