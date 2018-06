* Ajakeskus Wittenstein sai piirkondade konkurentsivõime tugevdamise projektiga toetust oma tegevuse laiendamiseks. Muuseum soovib kujundada Tallinna tänavast 19. sajandi Eesti väikelinna eluolu tutvustava muuseumitänava.



* «Pühapäev oli ikka päris kole. Esimene väljakutse tuli Aegviidu kanti, meie paakauto sõitis sinna kohale ja samal ajal tuli kutse Karinule. Et olime kõrgendatud, ühe minuti valmisolekus, panime ka reservauto valmis ja saime ka sellele väljakutse,» selgitas Ivar Kärner Järva-Jaani vabatahtlikust päästekomandost. «Vabatahtlikke oli hõivatud kuus. Sellist aega, mil läksime ka reservautoga välja, ma ei mäleta. See võis viimati olla kümmekond aastat tagasi. Naljalt sellist asja ei juhtu.»

Ivar Kärner on seda meelt, et metsa ei tohiks praegusel kuival ajal inimestel üldse asja olla. Ei lahtise tulega, ei maastikusõidukitega liikuma. «Eriti raske kustutamine on siis, kui tulekahju on turbasel pinnasel,» ütles ta. «Pakun, et varsti kehtestatakse ka metsatööde tegemise keeld.»



* Paide linnavalitsusel on põhjust loota sellesse suvesse kavandatud Mündi ja Raudtee tänava põhjaliku ümberehituse rahastuse jah-sõnale. See tähendab, et kui ametlik paberimajandus saab korda, võib ulatuslik tee-ehitus alata.



* Pildike 1920ndate Türi linnast. On suvi ja rongkäik, mis suundub Viljandi tänavalt Paide tänavale. Osa inimesi on kostümeeritud, rongkäigus liiguvad ka hobused. See aasta jagu tagasi juhuslikult näppude vahele sattunud foto inspireeris Türi kultuurikeskuse juhatajat Ülle Välimäed ning tema mõte taaselustada linna ajalugu rongkäiguna tänavail leidis kiiresti kaasamõtlejaid.

Laupäeval oligi kevadpealinnas suurejooneline ajalooline rongkäik «100 aastat Türil».



* Eesti metsloomaühingu Järvamaa vabatahtlik Virge Võsujalg poputab oma kodus üheksat oravabeebit, kelle karm saatus sel kevadel surmasuhu paiskas, kuid heade inimeste sekkumine andis neile uue võimaluse.



* Laupäevane Paide triatlon oli Eesti karikavõistluste avaetapp, stardis oli 300 võistlejat, kusjuures ei puudunud ka kohalikud triatloniharrastajad.