Tööinspektsioon: noortele tööd pakkuvate ettevõtete arv on kordades kasvanud

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on hea, et pea 85% lastest töötab töölepingu alusel. „Positiivne on see, et tööelu algab korras töösuhte ehk korralikult vormistatud lepinguga. Esimene töökogemus määrab sageli ära, et ka edaspidine tööelu kujuneks korrektseks, ohutuks ning meeldivaks,“ ütles ta. „Heast töökeskkonnast annab kinnitust see, et alla 15aastaste töötajatega ei juhtunud esimesel poolaastal ühtegi õnnetust. Tunnustan tööandjaid, kes on loonud noortele ohutu ja tervist säästva töökeskkonna,“ lisas ta. Maripuu tõi esile, et tööandjad paraku hilinevad sageli töötamise registrisse kande tegemisega. „Paneme tööandjatele südamele, et nad kindlasti 10 tööpäeva enne noore tööle asumist teeksid kande ära. Siis jõuame vajadusel töötingimuste ümberkorraldamiseks soovitusi anda ja noor saab kokkulepitud ajal tööd alustada,“ ütles Maripuu.