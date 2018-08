* Järvamaa haigla palub haigetel ja nende lähedastel tänutäheks lilli ega kingitusi mitte tuua, sest see ei sobi haigla ja tervishoiutöötajate eetikaga. Oma tänu soovitab haigla peaarst Andres Müürsepp väljendada hoopis hea sõnaga kas haigla kodulehel või meedias. Müürsepa ütlust mööda on ümbrikus raha toomise aeg ammu ümber saanud ning haigla kodulehele riputatud teate mõte on, et ka inimesed seda mõistaksid.



* Esimene tasuta ühistranspordi kuu tõi Järvamaa maakonnaliinide bussidesse rohkelt uusi sõitjaid. Järvamaa ühistranspordi keskuse teatel on neid keskmiselt 38 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem liigub rahvast Paide ja Türi vahet.



* Kuuenda arvamusfestivali puhul ajas Järva Teataja juttu kuue Paide linna lasteaedades käiva kuueaastasega, kel oli arvamustest ja arvamusfestivalist oma arvamus täiesti olemas.



* Eile lõunaajal oli arvamusfestival Paide tavapärase elurütmi sassi löönud, linnaõhk oli paks arvamustest ja küsimustest ning kõrva paitas üleüldine festivalimelu. Kui paljud tööinimesed keskpäeval alles ootasid käe ulatuses olevat nädalavahetust, siis õigusriik100 alal tõstati juba esimesi küsimusi. Miks on läbipaistvas riigis nii palju saladusi? Kuidas sünnib saladus? Kas Eesti riik ja selle ametnikud salastavad dokumente liiga kergel käel?

See oli vaid üks 165 arutelust, mis on jaotatud 23 ala peale.



* Eile ja üleeile mõõtis viis politseipatrulli 12 tundi järjest Tallinna–Tartu maanteel kiirust, et rahustada liiklust suure liiklussagedusega teel. Järvamaa piires oli rikkujaid 43, neist ühe kiirus oli koguni 138 kilomeetrit tunnis.



* Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg on sel suvel oma hoole alla võtnud kolm kõrvukrätsu ja ühe tillukese karvasjalg-kaku. Kõik linnud on tema juures Paides elule turgutatud ja ootavad elushiiretesti soorituse järel loodusse naasmist.



* Selge ilmaga pilgu taevasse pöörates võib Paide kohal märgata ikka mõnd mootoriga tiivulist. Lennuhuvilised jälgivad lennukite liikumist veebirakendustest ning teavad, et Paidest sõidavad üle näiteks Aasiast Euroopa suurlinnadesse või Ameerika Ühendriikidesse suunduvad reisilennukid. Paide kohal ristub mitu suure liiklustihedusega rahvusvahelist lennutrassi, kinnitab Lennuliiklusteeninduse AS.



* Diplomaat, tõlkija, toimetaja ja telesaatejuht Artur Laast on elanud maailma suurlinnades, kuid otsustas kolm aasta tagasi jääda paikseks Paides. Uue kodu valikul mängis olulist rolli Paide ajalugu ja just see, mis juhtus siin aastasadu tagasi.



* Kutsikana Kanal 2 uudistesaates «Reporter» nunnumeetrit üles kruvinud Saksa lambakoer Nicko, kelle omanik on telereporter Kaspar Pokk, on üks kaheksast Eesti Saksa lambakoerast, kelle pilt jõudis sel suvel laste koolivihiku kaanele.



* Prügikasti kõrval või jäätmejaamas võib silma hakata nii korralikke rõivaid, kodutarbeid kui ka lasteraamatuid. Järva Teataja uuris, millised on järvalaste parimad «prügisukeldumise» leiud ja kuidas nad nendeni on jõudnud.