* Töötukassa Järvamaa osakonna andmetel oli augustis maakonnas 877 registreeritud töötut. Aasta esimesed neli kuud püsis see arv üle tuhande, töötute tipparv oli jaanuaris, mil neid oli 1112.

Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang sõnas, et aktiivseid tööpakkumisi erinevates ametites on 75, millele on avaldatud 181 töökohta. «Kõik tööotsijad leiavad mingil ajal omale töö, isegi kui see võtab aastaid, aga kõigile nendele ametikohtadele ei pruugigi töötute hulgast sobivat kandidaati leida,» lausus ta.



* Eelmisel sügisel avastasid nad Türilt vale käega Ristija Johannese, juunis Koerus haruldase kvaliteediga krutsifiksi. Augustis olid Christian Ackermanni töid uurivad eksperdid Järva-Madisel ega pidanud pettuma.



* Eelmisel nädalal täitsid Koeru jahimehed oma kohust ja lasid maha eelmise aasta rüüstete eest piirkonnale antud eriloaga karu. Sellega on lubatud viis karu maakonnas kütitud ja karujaht selleks aastaks lõppenud.



* Kui mõni türilane juhtus eelmisel reedel kirikust mööda jalutama ja samal ajal pea kuklasse ajama, võis ta näha üsnagi tavapäratut pilti: ämblikmeeste kombel turnisid kiriku tornikiivril mehed.

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf selgitas, et mehed ei turninud kirikutorni tipus oma lõbuks ja teravaid elamusi otsides, vaid ikka asja pärast. Nimelt olid kiriku juures ametis konservimis- ja ennistustöid tegeva OÜ Silur töömehed ning neil olid omakorda abiks OÜ Skyproff töötajad. Skyproffi teenuste hulka kuulub muuhulgas kõrghoonete katuste puhastus ning see meestel reedel käsil oligi.



* Paide riigigümnaasium alustab oma tegevust 30. ja 31. augustil kogunemisega Pärnu jõe kaldale Laupa külla Metsajõe puhkealale. Mõte on saada üksteisega tuttavaks, õppida tundma uue kooli põhimõtteid ja korraldust, saada ülevaade valikainetest ja alustada uut kooliaastat mõnusas rütmis.



* Laupäeval Pärnu rannas peetud Eesti rannajalgpalli esiliiga meistrivõistluste finaalturniiril pani BSC Türi oma paremuse maksma ning teenis auga välja karika. Nüüd mõlgutab meeskond mõtteid meistriliigas jätkamise üle.



* 16. Lõuna-Eesti ralli avapäeval kiireimaid aegu sõitnud Järvamaa juurtega Roland Murakas ja Kalle Adler said teisel päeval ebaõnne osaliseks, kui vihmast libedaks läinud tee pillutas nad välja ja sundis healt kohalt katkestama.