* Kui tegemist poleks rohetava pinnasega, võiks vaatepilt meenutada Iirimaa põhjakaldal asuvat Hiiglaste teed, kus maapind mesilaskärgesid meenutab. See on siiski Ambla jõgi Albu külas. Nüüd on kilomeetri jagu jõepõhja jalgsi ja kingaga läbitav. Juba neli kuud seisavad paadid kaldal ja saunast pole võimalik end jõevette karastama minna.

Albulane Ester Valdvee ei loodagi, et tänavu veel jõkke ujuma pääseb, sest kuigi nädal tagasi tuli veidi vett, kadus eilseks seegi.



* Septembri keskpaigas kogunes ASi Väätsa Prügila nõukogu arutama, kuidas juhtida asutust edasi siis, kui juhatuse liikmete Aivar Lõhmuse ja Kalev Auna volitused 1. oktoobril lõpevad. Nõukogu otsustas, et lepinguid ei pikendata, vaid edaspidi hakkab prügilat kahe juhatuse liikme asemel juhtima üks inimene ja selle tarvis kuulutatakse välja konkurss.

Neljapäeval saatiski Rait Pihelgas laiali pressiteate selle kohta, et prügila uus juht on Alvar Jullinen. Kui nüüd keegi arvab, et Aivar Lõhmus ja Kalev Aun kaotasid prügilas töö, siis ta eksib rängalt.



* Juba paari nädala jagu on Türil Kaare tänavas endises tööstushoones avatud vanakraamiturg, mis oma põrandapinna ja kaubakoguse poolest annab silmad ette nii mõnelegi suurkauplusele. «Sa võid kaubelda ka,» ütleb egiptlasest omanik Moawad Tharwat, kui üks turul ringi uudistav proua küsib, mis maksab nõudekomplekt.



* Ilmselt mäletavad paljud paidelased veel ligi kümme aastat Paides elanud Kaermate perekonda, kus sirgus seitse last. Elu on neid küll maailma eri paiku viinud, kuid omal moel on nad siiski veel siin kohal, täpsemalt poelettidel. Nimelt on pere neli liiget – Anne-Liis Theisen, Mirjam ja Ardon Kaerma ning Katri Remmelgas – ühendanud jõud ja lükanud käima kasemahlaäri.

Hapendatud kasemahla maitsega said Kaermad tuttavaks juba lapsepõlves, mil Saaremaal elav vanaema neid sellega alati varustas. Mõte äri teha tekkis aastaid hiljem ja üsna juhuslikult.



* Sel nädalavahetusel pani mittetulundusühing Kassivari Paide Maksimarketisse üles annetuskasti. Kassivarju üks eestvedajaid, Ene Vaarma, ütles, et ühingu soov on anda abi Paides ja selle lähiümbruses hooleta jäänud kassidele.