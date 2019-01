Keskkonnaministeerium soovib moodustada laane- ja salumetsade kaitseks 58 uut looduskaitseala

„Meie metsadele iseloomuliku elustiku säilimiseks nähakse nii aastani 2020 kehtiva Eesti metsanduse arengukava kui ka looduskaitse arengukavaga ette seda, et rangelt kaitstaval metsamaal oleks enam erinevat tüüpi metsa. Metsade tüpoloogiline analüüs näitas, et selleks on vaja võtta täiendavalt kaitse alla laane-, salu- ja soovikumetsade tüüpi kuuluvaid metsi,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler uute looduskaitsealade moodustame põhjust. Keskkonnaministeerium saatis uue kaitsealade moodustamise määruse eelnõu teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks, mille järel esitab keskkonnaminister Siim Kiisler määruse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.