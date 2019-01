Huvihariduse toetust hakkab Paides saama rohkem lapsi

"Oleme teinud volikogule ettepaneku muuta toetuse andmise korda nii, et lisaks paljulapseliste perede ühele lapsele, saaksid toetust neljalapselise pere kaks last, viielapselise pere kolm last jne," selgitas abilinnapea Anneli Tumanski. "Laste arv, kes võiksid huvihariduse toetust uue korra järgi saada seega kasvaks. Seni on toetust makstud ligi 60 lapse eest aastas."