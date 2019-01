Ajakeskus meelitas leedukaid Järvamaale

Ajakeskus Wittenstein projektijuht Eliis Õunapuu tõdes, et leedulaste huvi Eesti vastu on suur. Kui Tallinnat, Tartut, Pärnut ja Saaremaad on paljud juba külastanud, siis Kesk-Eestisse on siiski jõudnud veel vähesed. «Samas huvi Kesk-Eesti vastu on suur ja loodame, et järgnevatel aastatel suureneb Leedu turistide hulk Järvamaal veelgi,» lausus ta.