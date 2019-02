Olümpiafestival jätkus sprintidega

Reedel peetakse Sarajevos olümpiafestivali viimane võistluspäev. Kavas on laskesuusatamise segateade 2x7,5km & 2x6km ning murdmaasuusatamise 4x5km segateade, neist esimene algab Eesti ajas kell 11 ning teine pool tundi hiljem. Laskesuusatamises lähevad starti Lisbeth Liiv, Kerstin Ojavee, Joosep Perv ja Tuudor Palm, murdmaa segatiimis stardivad 22 võistkonna seas numbri 12 all Karl Sebastian Dremljuga, Kaidy Kaasiku, Aleksander Tamm, Keidy Kaasiku. Reede õhtul on ka olümpiafestivali lõputseremoonia, mille raames toimub ka noormeeste iluuisutamise autasustamine.