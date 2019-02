Sünnipäevaturniiri võit läks Tallinnasse

Paide võrkpalliklubi juht Piret Reinfeld ütles, et tavapäraselt on ta osalevate võistkondade arvu hoidnud 16 juures, kuid tänavu oli tulla tahtjaid sedavõrd palju, et tehti erand. «Kohal oli 19. võistkonda ehk täpselt sama arv, kui mitmendat korda turniir toimus,» märkis ta.